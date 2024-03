'Todos Nós Desconhecidos' é drama dilacerante sobre o poder do amor

É nesse panorama que o diretor Andrew Haigh ("Weekend", "A Rota Selvagem") desenvolve uma história que explora o amor em toda sua complexidade - amor interrompido por uma tragédia, amor descoberto na pessoa mais improvável, amor incondicional capaz de romper barreiras e construir realidades para que ele seja, de certa forma, pleno.

'Todos Nós Desconhecidos' materializa a solidão do mundo moderno Imagem: Disney/Searchlight

É o dilema enfrentado por Adam quando ele, de forma relutante, rejeita o flerte de seu vizinho, Harry (Paul Mescal). A atenção de um desconhecido o impele ao subúrbio londrino onde ele cresceu, até sua casa de infância, onde Adam se reconecta com seus pais. Tudo, porém, não passa de uma fantasia, já que eles foram mortos em um acidente de carro quando ele tinha 12 anos, deixando um rastro de traumas e revelações roubados pelo destino.

Esse reencontro com seus pais - interpretados por Claire Foy e Jamie Bell - promove uma catarse em que Adam pode finalmente expor sua sexualidade, exorcizar a sombra do bullying que sofria quando criança e, finalmente, verbalizar seus sentimentos sobre amor, vida e morte. Ao mesmo tempo que intensifica a visita a seus pais, ele se abre para Harry, com quem aos poucos desenvolve uma relação afetiva de carinho e intensidade genuínas.

"Todos Nós Desconhecidos" escancara um risco enorme do diretor ao nunca se desviar do componente fantástico que conduz a história. Pelo contrário: Haigh o transforma no centro emocional do filme, materializando a dor da perda como uma barreira existencial que precisamos visualizar para depois colocar para trás. Um sonho que rouba o chão embaixo de nossos pés.