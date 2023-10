O cérebro por trás de toda essa história é Dave Filoni, indiscutível herdeiro de George Lucas e a pessoa que explorou como poucos o terreno fértil desse universo. Depois de conceber "Clone Wars" e "Rebels", foi natural para Filoni trazer seus personagens para uma nova série, dando-lhes a chance de amadurecer junto com a história. Essa proximidade, porén, teve consequências, e "Ahsoka" se tornou um problema para o futuro de "Star Wars".

A linha do tempo da saga é uma confusão elegante. Com as trilogias no cinema, tivemos primeiro o miolo de uma história mais abrangente, seguida de suas origens para, por fim, descobrirmos sua conclusão. A expansão de "Star Wars" para o streaming em novas séries, contudo, fragmentou ainda mais essa linha do tempo e trouxe perguntas ainda sem resposta.

Para refrescar a memória, "Obi-Wan Kenobi" existe cerca de uma década após "A Vingança dos Sith", com o Império consolidado e o cavalkeiro Jedi em exílio se aproximando de Luke e Leia ainda crianças. "Andor" adianta essa linha do tempo para pouco antes dos eventos do "Guerra nas Estrelas" original, fazendo também a ponte com "Rogue One" e criando um prólogo do filme de 1977.

Dave Filoni, ao lado de Jon Favreau, produziu um recorte de "Star Wars" cerca de cinco anos após a queda do Império. As três temporadas de "The Mandalorian", assim como "O Livro de Boba Fett" e, agora, "Ahsoka", mostram o universo ainda lidando com um vácuo no poder. Para dar à nova série um vilão que pudesse rivalizar com Darth Vader, e tivesse laços com o legado de "Star Wars", Filoni resgatou a figura do Grão Almirante Thrawn.

O Grão Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen) é o grande vilão dessa fase de 'Star Wars' Imagem: Lucasfilm

Criado em 1991 para a série de livros "Herdeiro do Império", material hoje não considerado canônico, Thrawn foi reapresentado à cronologia oficial de "Star Wars" em "Rebels", consolidado como um mestre estrategista que, ao fim da série animada, desaparecia após um confronto com o jovem Jedi Ezra Bridger. "Ahsoka" resolve esse conflito e recoloca Thrawn como uma ameaça real para a Nova República.