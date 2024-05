Porto Alegre, campanhas de artistas e o que a gente faz com tanta tristeza

A manchete do jornal impresso em cima da bancada de minha cozinha diz que vai voltar a chover no Rio Grande do Sul. Eu abaixo minha cabeça como quem pede a Deus para segurar a onda. Folheio o jornal duvidando da fé. O mesmo jornal me diz que as águas do Guaíba desceram bastante de terça para quarta - o bastante é 20 cm. Olho as paredes no meu apartamento seco calculando a diferença que faria. O nível do rio subiu 5 metros e meio em Porto Alegre.

Uma amiga posta a projeção do Rio Pinheiros cheio, feita por uma inteligência artificial. A água chegaria no meu bairro e tomaria tudo, eles preveem não-cientificamente. Falo sobre isso com meu filho e ele me olha aterrorizado: "Mãe, você está me assustando". Respondo que é por isso que ele precisa levar a sério os planos de ser um guardião da natureza. Penso em nos mudarmos para a Amazônia e esperarmos o fim de tudo por lá onde o Brasil ainda é, de certa forma, mais Brasil.

Vou almoçar com outra amiga que me diz que nos deram um paraíso para morar e a gente estragou tudo por ganância. Ela fala que só se sente melhor por não ter filho pequeno. Penso no meu guardiãozinho da natureza. Faz 36ºC na minha cidade no outono e derreto no asfalto. Penso que diferença faria se eu usasse copos plásticos para beber água. Frente à destruição em massa proposta e realizada por bilionários e magnatas, não mudaria muita coisa. Sigo evitando plástico de único uso, entretanto.