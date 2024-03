Jane Fonda no SXSW: 'Não transem com quem polui o planeta'

Jane Fonda está brava. Segundo ela, há mais de 50 anos.

"Estamos dando dinheiro para que as pessoas destruam esse planeta. Isso não deixa vocês bravos? Temos de parar de ficar na cama preocupados com o futuro do planeta e fazer eles pararem. Vocês não podem dormir com os caras da indústria dos combustíveis que está destruindo tudo!", grita ela no microfone, arrancando aplausos dos presentes no painel do qual participou no SXSW, o maior festival de inovação do mundo, realizado em Austin (EUA).

A cientista Sweta Chakraborty, presidente da We Don't Have Time, maior plataforma do mundo para problemas climáticos, e o ativista David Fenton, que luta há mais de 50 anos na promoção de causas sociais, também fizeram parte da mesa. "Jane é a mais furiosa de todos nós", afirma Sweta.