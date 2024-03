'Guerra Civil', com Wagner Moura: jornalismo e paixão como salvação no caos

Garland é filho de um cartunista político de um jornal inglês e cresceu em torno de correspondentes estrangeiros. "Eu os ouvia conversar ao redor da mesa da cozinha e percebia o quão seriamente levavam o que faziam", conta na cerimônia após a exibição do filme, durante o SXSW, em Austin, no Texas. A mesa de discussão contou com Kristen Dunst, que vive a fotógrafa veterana Lee, Cailee Spaeny, que interpreta a novata das lentes Jessie, além do próprio Wagner.

Pontos de concordância, com esperança

O diretor sabe que a história de seu filme tem um quê de verdade no mundo que vive os efeitos da polarização e do populismo — uma guerra civil pode acontecer entre metades que se tornaram inimigas políticas dentro de um mesmo país. Por isso, quis que o filme falasse de pontos de concordância e interesse de todos, com esperança. Daí, colocar a imprensa no holofote. "Jornalistas estão sendo arbitrariamente criticados. As pessoas desconfiam deles. Quis fazer desse grupo o herói da história porque há um ponto simples no coração disso: em qualquer tipo de país livre que viva uma democracia, jornalistas não são um luxo. Eles são uma necessidade tanto quanto o Judiciário, o Executivo ou o Legislativo. Ter uma imprensa livre, que é respeitada e confiável é básico. Tem partes interessadas em diminuir a credibilidade da reportagem e eu acho que isso é prejudicial e está errado", afirma.

No trajeto que parte de Nova York rumo a Washington DC, onde o presidente se refugia, se junta a eles Sammy, um repórter veterano vivido por Stephen McKinley Henderson, que não perderia essa aventura por nada. Mais da metade do filme se passa na estrada, em diálogos de personagens devastados pela guerra. "Era um grupo muito amoroso dentro daquele carro. Acho que nós realmente nos importávamos uns com os outros ali", diz Kristen. Cailee afirma que em várias situações nem precisou atuar. Ela estava sentindo tudo aquilo mesmo.

O que sobra quando seu mundo acaba

Enquanto as garotas clicam cenas deploráveis e ensanguentadas no filme, Joel observa e tenta protegê-las de alguma forma. "Só esperava que ninguém atirasse em mim", diz Wagner. A paixão pelo fotojornalismo é o personagem central, mas a busca por si mesmo nos cliques é latente — o que sobra de você quando o mundo que você conhece acaba?