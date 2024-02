Rodriguinho no BBB: por que é tão difícil criticar conhecidos?

Rodriguinho foi eliminado do Big Brother por ser gordofóbico, fazer comentários machistas depreciativos a respeito do corpo de mulheres, arrumar briga com pessoas carismáticas e viver dizendo para quem quisesse ouvir que odiava estar na casa, frequentar aquelas festas, viver naquele lugar, com aquelas pessoas.

Foi, de longe, o mais criticado da edição 24 do BBB. Ao sair da casa — como tinha desejado, no dia de seu aniversário (cuidado com o que joga para o universo) — foi entrevistado por Thaís Fersoza. O público ficou decepcionado porque, diferentemente dos outros eliminados anônimos, Rodriguinho não foi confrontado.

A maior polêmica da edição, a alucinação coletiva de um grupo de homens ao criticar o corpo de Yasmin Brunet, foi passada como se não fosse grande coisa. "Eu sou gordo também", ele diz, na nova versão do "tenho até amigos que são" da discriminação.