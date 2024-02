Carisma de Piovani: esquecer o que sociedade espera da mulher cai bem

Bella está descobrindo o mundo a partir de sua perspectiva e ali não cabe o machismo. Vendo por seu ângulo, os homens parecem realmente uma desvantagem difícil de carregar — eles impedem alguns saltos furiosos e ainda, como pontuou Luana, largam a toalha molhada pela casa. Não são todos, eu sei. A generalização é só a divertida premissa da ficção. Mas se servir a carapuça...

Ser assim como Luana rende críticas desde sempre. Mas, com o amadurecimento, ela percebeu que nada disso importa. Se vão falar de sua ficcional amargura, ela veste seu biquini e faz o que apetece (aqui, separando as sílabas que estalam no céu da boca para enfatizar: a-pe-te-ce).

Não ter a mente programada para sentar sempre de pernas fechadas ou para agradar os homens porque é difícil arrumar outro por aí parece vantajoso. Afinal, profetiza Luana, por que é que precisa arrumar outro?

Minha mãe (que me ensinou que é errado sentar de pernas abertas) diz que é preciso ter um pouco mais de paciência com os caras. Imagina só, ela provoca, oprimir a vida toda e, de repente, se sentir oprimido? A gente ri no almoço de domingo.

