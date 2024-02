'Um Dia', na Netflix: frisson por personagens é viagem em busca de si mesmo

Ambika Mod e Leo Woodall são Emma Morely e Dexter Mayhew na nova adaptação de 'Um Dia' Imagem: Divulgação/Netflix

O quem tem de Emma em você?

No pacote desse jeito Emma de ser, está olhar a utopia do rapaz mais bonito do lugar e efetivamente não saber direito o que fazer quando é ele, seminu, que está deitado em sua cama. Até o empoderamento (será que dá para chamar assim?) de optar por não fazer nada, ou deixar o sexo para o dia seguinte e, assim, prendê-lo por mais algumas horas, parece uma saída de vanguarda para uma garota nos anos 80.

Mas, no fundo, é só uma moça usando as armas que a gente usa até hoje. "Nunca nenhum homem vai te tratar tão bem quanto aquele que quer transar com você pela primeira vez", disse a filósofa Yasmin Brunet no começo desse 2024. A frase nunca vai sair da minha cabeça.

O livro de Nicholls havia virado filme no mesmo 2011, quando os lindíssimos Anne Hathaway e Jim Sturgges protagonizaram a trama, resumida em quase duas horas. Ali, a tensão sexual é explorada nas voltas da nossa vida, que corre por vias aparentemente independentes. É possível viver uma história de amor sem concretizações sexuais? Parece que sim, suspiram as Emmas que conheço por aí. O amor está nas entrelinhas de dedicatórias de livros, de cartas beijadas com batom e o que mais fosse possível na bagunça que os anos 90 deixaram em nossos corações.

Visitar Em e Dex parece uma escapadinha nostálgica da vida adulta que levamos hoje. É bom dividir uma cama de solteiro com um desconhecido e pensar no que você gostaria de ser aos 40 anos? Eu olho o teto deitada em uma cama queen, aqui dos 40, e fico tentando buscar aquela Luciana jovenzinha que mora em alguma parte de mim (onde foi que guardei essa garota?). Ali, deve haver mais respostas do que a gente imagina.