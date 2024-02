Criticar Yasmin e Paolla é sinal: estamos buscando padrão que não existe

O corpo padrão não existe, vou repetir para fixar a ideia. É difícil contornar décadas de críticas como as feitas por Rodriguinho e seus amigos e as que vemos diariamente na internet. Mas a melhor resposta é a de Paolla — sambando feliz da vida. Quem vai com ela? Eu vou.

