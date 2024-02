Xanddy, Daniela, Ivete... só axé da Bahia está livre do etarismo no Brasil

Xanddy, aos 44 anos, dá uma leve puxada para cima na bermuda que está usando enquanto diz no microfone: "Mandei meu cavaco chorar". Ele está se preparando para rebolar e não vai ser uma bermudinha neon que atrapalhará seus movimentos até o chão. E desce o rapaz com uma combinação de glúteos e coxas que fazem inveja para a mocidade, enquanto o cavaco chora. Já tentou?

No trio de quinta-feira (8), Xanddy chamou Dona Carmélia, uma senhora que requebrava na pipoca de Salvador para subir no trio. "Quase 80 anos", disse o cantor. E lá foi Carmélia, até o chão. Carla Perez, mulher de Xanddy, tem 46 anos e fica ali em cima do trio chorando o cavaco, quebrando e o que mais vier. Ninguém envelhece no axé.

No trio ao lado, está Daniela Mercury, 58, coroada rainha do Carnaval desde a década de 1990 e reinando absoluta. Tem um corpo de ballet jovem no trio, claro que tem, mas a mulher está pulando da Barra até Ondina sem parar por horas seguidas. Trabalhei no Carnaval de Daniela por três anos seguidos quando não tinha nem 30 anos e já não segurava a onda de acompanhar o ritmo.