Meu filho de 6 anos disse que os amigos querem ser Youtubers. Perguntou o que eu achava — como mãe e profissional da mídia tradicional, eu disse que ele poderia escolher uma profissão mais conservadora. "Bom, então vou ser guardião da natureza e astronauta", ele me respondeu. Do Youtube à Nasa, passando pelo Greenpeace, é bonito ver as aspirações elásticas das crianças.

O ano começou há sete dias, quando a gente, que é adulto, anotou em algum bloco de notas os objetivos para 2024. Na prática, a ideia é ser realista: não vai me colocar a intenção de largar tudo e dar a volta ao mundo quando pular as sete ondas, diz a minha consciência. Aí a gente entra no combo "academia, trabalhar menos, cuidar da saúde"... Uma coleção de coisas que deveriam ser óbvias, mas ninguém faz. Na terceira rolha de espumante que estoura ainda na madrugada do dia 1º, lá se foram as propostas. Seguir no padrão nocivo da inércia acaba sendo mais fácil do que revolucionar hábitos que poderiam fazer bem de verdade.

Mas amanhã é segunda, o pessoal já voltou da praia e o ano parece finalmente estar engrenando de verdade. Diz aí: o que você quer?