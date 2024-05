Apoio da família e otimismo: os bastidores da luta de Kate contra o câncer

William está se esforçando muito para lidar com os diagnósticos de câncer do pai e da mulher. "Seja você um príncipe ou um pobre, ninguém espera uma situação dessas, com o pai e a mulher tratando câncer", comentou uma pessoa próxima à família real.

O príncipe também ficou "nervoso e zangado" com as especulações e teorias da conspiração que surgiram sobre Kate no início do ano, mas conseguiu "separar as coisas". A informação é de um ex-funcionário da família real.

Mesmo diante dessa situação difícil, o clima é de "otimismo" e "boas vibrações" em meio ao tratamento de Kate. "William está se mantendo positivo por Kate e pelas crianças. [...] "Kate vai melhorar, e ele está se dedicando a ajudá-la a chegar lá", contou uma fonte à publicação.