Túnel do Amor: Ex-BBB Larissa abre fake news e detona edição: 'Passam pano'

Para Larissa, não é uma questão de crítica, mas de incômodo. Ela citou, por exemplo, o pouco tempo de tela que sua amiga, Alícia Cavalcanti, recebeu. "Vi que não mostrara várias pautas que ela levantou ali dentro", disse. "E percebi que passaram muito pano para o Neto, não mostraram realmente tudo o que tinha acontecido".

A edição que mais incomodou Larissa foi sobre um beijo que deu embaixo do edredom. "Não mostraram que eu me levantei da cama e fui dormir sozinha", disse. "Deram a entender que eu tinha feito alguma coisa ali, simplesmente cortaram".

Larissa ainda comentou sobre a "fake news" que criou quando entrou no programa. Quando Neto e Madai estavam juntos, em casas separadas, Larissa foi a um date com o participante e ele disse que não ficaria com ela, por conta de Madai. Lari, no entanto, voltou dizendo que ele tava criando uma conexão com a amiga dela na outra casa. Por isso, Madai se envolveu com outro participante. "[Numa próxima], não sei se entraria com história de fake news. Já deu", afirmou.

Ainda assim, Larissa acredita que sua participação foi "muito boa", ainda mais se comparada a de outros participantes. "Fui contratada justamente para isso: dar uma bagunçada na casa. Só pensem que nada é por acaso, tudo tem um motivo", afirmou.

Namoro com 'heterotop fofo'

Larissa começou o Túnel do Amor solteira, mas já está namorado. Em janeiro desse ano, ela conhece Plínio, que participou da dinâmica do Puxadinho do BBB 24 deste ano — mas não chegou a entrar oficialmente no reality.