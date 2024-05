A gente cria animais para matar, mas não para ver sofrer, diz proprietário

Além das mortes, as consequências para o bem-estar animal e para os produtores rurais vão durar meses, analisa a professora do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Liris Kindlein. Os animais que conseguiram fugir de áreas alagadas, por exemplo, provavelmente perderam peso, ficaram desidratados e sofreram estresse.

Além disso, devido à falta de logística, com estradas obstruídas e falta de grãos, muitos animais correm o risco de passar fome. "É um grande problema. Eles vão ter jejum, vão passar fome. Vai afetar o bem-estar animal com certeza. Quando se coloca comida, eles competem, então tem mais arranhões, prejuízos de bem-estar animal", frisa Kindlein.

Segundo o vice-presidente da Fetag-RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul), Eugênio Zanetti, há uma campanha para que produtores de outros estados enviem pré-secados, uma espécie de pasto armazenado em rolos que serve de alimento. "Há muitas regiões onde não têm água, têm lama, e o gado não tem nem onde colocar a boca. E os silos de silagem foram perdidos", explica Zanetti.

O clima e os prejuízos

Um estudo do Observatório do Clima lançado em outubro do ano passado estimou que a produção de alimentos representou, em 2021, 73,7% das 2,4 bilhões de toneladas brutas de gases de efeito estufa lançadas pelo Brasil na atmosfera. O principal poluente são os desmatamentos usados em sistemas alimentares, seguidos pela agropecuária, principalmente o rebanho bovino.

Paradoxalmente, o setor é prejudicado pelos efeitos das mudanças climáticas causadas pela emissão de gases do efeito estufa, como pode ser visto no Rio Grande do Sul. Dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontam que a agricultura e a pecuária estão entre os principais prejudicados, com R$ 1,8 bilhão e R$ 207,8 milhões de prejuízos, respectivamente - os números sobem em cada nova atualização.