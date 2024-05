Luana Piovani diz que filho está no Rio há 20 dias e ainda não foi à escola

Luana Piovani rebateu as críticas que recebeu após Pedro Scooby ajudar no resgate de pessoas em situação crítica no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Pessoas atacaram Luana Piovani nas redes sociais. A atriz compartilhou um print que mostra alguns dos comentários: "Esperando você falar mal do ex agora! Porque quando ele faz um 'a' você fala, mas quando faz o bem, cala, né? Cômodo demais", disse uma usuária do Instagram.