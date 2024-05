Atriz e ex de Momoa admite problemas financeiros e pânico: 'Fundo do poço'

A atriz australiana Simmone Jade, 51, conhecida por seu papel em "Baywatch: Hawaii" e ex-noiva de Jason Momoa, desabafou sobre as dificuldades financeiras e confessou ter ataques de pânico.

O que aconteceu

Ela admitiu os problemas financeiros e de saúde no reality show australiano The Summit, em que competiu para ganhar um prêmio de US$ 1,09 milhão, equivalente a aproximadamente R$ 5 milhões.