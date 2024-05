Buda, do BBB 24, recusou propostas estéticas: 'Ser gordo não é um problema'

O ex-BBB disse querer quebrar o esteriótipo de que todo gordo precisa emagrecer. "Essa desculpa de emagrecer por saúde nem sempre cola. A indústria da estética é muito forte, muito grande. Estou aqui para provar que o corpo gordo também pode se exercitar, pode fazer e acontecer."

Lucas afirmou ainda ter uma boa relação com a sua autoestima e revelou ter sido procurado por clínicas estéticas. "Pode ser que um dia eu não seja gordo por outros motivos, comece a emagrecer por outros motivos, mas me sinto muito bem como eu sou e estou feliz comigo mesmo. Não pretendo mexer em nada, se for emagrecer, vai ser de forma natural, orgânica, com dieta e treino, como tem que ser."