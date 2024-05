As Brabas são verdadeiras mães da Fiel

Se ao cabo da 6ª rodada do Brasileirão masculino o Corinthians pode voltar à zona do rebaixamento, no feminino, terminada a décima, as Brabas seguem líderes, invictas e seis pontos à frente das vice-líderes palmeirenses.

A vítima desta manhã, em Itaquera, foi o São Paulo.

Por mais que a CBF tenha dizimado o comando do time de mulheres do Corinthians, ao levar seu treinador Arthur Elias e até sua diretora Cris Gambaré, as alvinegras seguem absolutas e aparentemente blindadas contra o poder de destruição de Augusto Melo e seus asseclas.