Entrada de ex de Buda ao vivo dividiu 'Mais Você'; saiba os bastidores

Camila Moura, ex de Lucas Buda, participou ao vivo do Mais Você na manhã de hoje. Ela e o último eliminado do BBB 24 (TV Globo) tiveram a primeira conversa ao vivo, algo que movimentou as redes sociais e também gerou críticas ao programa.

Segundo fontes da coluna, a ex-esposa de Lucas Buda foi convidada para participar da edição do Mais Você de hoje, com a entrada prevista no início do programa. A ideia da produção era que Ana Maria Braga confrontasse também Camila, e fizesse papel de conciliadora para que o ex-casal pudesse iniciar um acordo de paz.

No entanto, por conta de falhas na conexão, Camila só conseguiu entrar no final, e deu apenas um recado para o ex, sem ser confrontada e sem sobrar muito espaço para que o ex-BBB respondesse.