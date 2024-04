Enrascada de Ana Maria Braga para Lucas Buda decepcionou e foi descuidada

O colunista Lucas Pasin criticou, no Splash Show, a forma como o matutino da Globo colocou Buda e Camila frente a frente. "O Mais Você fez de uma forma meio descuidada esse encontro deles. Foi tudo muito ousado e arriscado, porque a Camila poderia falar grandes besteiras ali. Quando você coloca ao vivo uma ex que está com raiva, querendo vingança, você nunca sabe o que ela pode falar."

Pasin opina que faltou à produção do Mais Você o mesmo cuidado que o Bate-Papo BBB teve ao abordar o assunto. "Foi um risco muito grande, que não combinou com o que vimos no BBB. Vimos um programa da emissora indo por um lado muito cuidadoso e, no dia seguinte, outro programa da mesma emissora que parece não ter tido cuidado nenhum."

Para o colunista, Ana e sua equipe fizeram por merecer as críticas que estão recebendo na web pelo exposed de Buda. "O Mais Você e a Ana Maria Braga colocaram o Lucas Buda em uma enrascada muito grande. Ele foi pisoteado pela esposa ao vivo. Expôs demais o Lucas e arriscou demais o programa. Não à toa, está sendo muito criticado nas redes sociais."

