Raquele foi desrespeitada ao ficar fora do Domingão e virar alvo de piadas

Raquele respondeu Luciano Huck em um vídeo publicado ontem (24), no qual diz que não foi convidada a estar no Domingão com Huck e que ficou desconfortável por ter sido chamada de "planta".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash de hoje (25), Lucas Pasin disse que, ao não dar espaço para a sister, a Globo reforça sua "passada de pano" para os Camarotes. "Achei uma falta de respeito mesmo", disse. "Simplesmente não convidam a Raquele e ainda fazem piada da cara dela, sem que ela possa se defender? Que graça teve isso? Não teve graça nenhuma, foi feio e um pouco vergonhoso".