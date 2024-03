Isabelle e Matteus erram ao tentar enganar público e fingir que não flertam

Já Lucas Pasin disse que concorda com Davi sobre ser "arriscado" ele opinar se apoia ou não o casal. Segundo ele, o baiano "não é muito a favor do romance", mas não quer falar porque pode existir uma torcida do público pelo casal. "Esperto da parte dele dizer que não quer opinar; ele não quer estragar o jogo dele faltando pouco tempo", disse.

Em relação a Matteus e Isabelle, Pasin afirma que a situação é simplesmente "boba". "Fingir que não está acontecendo é querer enganar o público, que já enxergou que está", disse. "É uma besteira e é um erro".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão? Davi Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER