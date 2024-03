Alane sobre relação de Matteus e Isabelle: 'Acho bonitinho'

A dançarina e o estudante de engenharia negaram que sentem um romance um pelo outro. Eles disseram que gostam só de dançar e brincar juntos.

Alane: "Quando eu vejo vocês, eu acho bonitinho e é só isso: eu acho bonitinho. Você pode não ter essa intenção com ele e você pode não ter essa intenção com ela. Por vocês serem meus amigos, eu achei interessante falar: 'Olha, eu acho vocês muito bonitinhos'. Mas com todo respeito pela Anny [Deniziane, que viveu um romance com Matteus no BBB 24], que eu nem sei se ela pode ficar com raiva de mim de me ouvir falando um negócio desse. Torço muito por ti [Matteus] e pela Anny também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tá num jogo que tudo acaba sendo mais intenso aqui... Então, não sei se por tudo ser mais intenso aqui eu tenho essa visão. Eu acho muito bonitinho, histórias de amor... Não que vocês tenham uma história de amor, mas eu acho bonitinho e eu queria compartilhar isso com vocês".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER