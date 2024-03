Globo demorou para deixar Caldeirão com a cara de Marcos Mion

Pasin lamentou que tenha sido preciso o Caldeirão perder público para a Globo decidir reformulá-lo ao estilo do apresentador. "Só foram resolver mexer quando a audiência começou a reagir de forma negativa. No ano passado, tivemos uma queda [no Ibope] e algumas críticas ao Mion, uma dúvida do que ele faria neste ano."

Para o colunista, já é visível a maior desenvoltura de Marcos Mion em meio a um formato com o qual se identifica muito mais. "Voltou o Mion que entrou na Globo, feliz, sorridente, vibrante com todas as suas conquistas. Ele tem prazer no que trabalha e tem a cara do fim de semana. Vem com essa pegada mais musical também, que é gostoso de se ver no sábado à tarde."

Golaço do Domingão, Dona Déa merece respeito após saia-justa com Yasmin

Na edição deste domingo (17) do Domingão com Huck (Globo), Déa Lúcia, 76, confrontou Yasmin Brunet, 35, sobre as atitudes desta contra Davi Brito, 21, dentro do BBB (Globo). O discurso de Déa, porém, sofreu várias edições bastante evidentes, o que gerou reações incomodadas nas redes sociais.

Lucas Pasin considera inadmissível o hate de que Déa Lúcia tem sido vítima na internet desde então. "Tenho visto nas redes sociais da dona Déa que ela está sendo muito xingada. Isso é um absurdo muito grande. Ela é uma senhora como qualquer outra, que está na televisão dando sua opinião e merece respeito! Tem que haver uma grande preocupação em respeitá-la."