Gagliasso revela tesão em Xuxa e gera climão com Ewbank: 'Isso é recente?'

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso protagonizam um "climão" divertido no novo episódio do "Surubaum", que vai ao ar hoje, às 19h, no canal Gioh, no Youtube. A coluna teve acesso em primeira mão ao episódio e conta o que aconteceu.

No quadro "Dark room", ao lado dos convidados Preta Gil e Gominho, Gagliasso é questionado sobre "qual o último famoso que sentiu tesão". O ator responde que foi Xuxa Meneghel.

Ao acender a luz do programa, Gagliasso é indagado por Giovanna Ewbank: "Bruno, a Xuxa? Ela acabou de ir para o rancho [do casal]. Ele teve tesão nela recente?". A apresentadora vira para a câmera e fala: "Xuxa! Também tenho o maior tesão em você, mas?".