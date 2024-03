Yasmin 'engoliu' Fersoza e Ed Gama com firmeza no bate-papo com eliminado

Após ser eliminada do BBB 24 (Globo) ontem (12), Yasmin Brunet conversou com Ed Gama e Thais Fersoza no Bate-Papo BBB e explicou algumas de suas atitudes no reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Segundo Chico Barney no Central Splash de hoje (13), Yasmin foi firme e teve uma boa performance na entrevista. "Foi sensacional. Ela conseguiu, de um jeito impactante, intimidar os apresentadores. Os dois olhavam para o lado e não conseguiam concluir um raciocínio direito. E ela lá, só com o olhar dela e umas respostas meio atravessadas", dosse.