Ana Castela desabafa sobre fama: 'Era para eu ter desistido há muito tempo'

Ana Castela, 20, é considerada a atual rainha do sertanejo graças a ascensão meteórica no gênero mais popular do Brasil nos últimos três anos. A boiadeira, no entanto, ainda está me processo de entendimento do preço da fama.

O que ela disse

- Em conversa com a coluna no Navio Maiara e Maraisa, Ana Castela abriu o coração para dizer que ainda não está acostumada com a vida de famosa. No entanto, ela se diz orgulhosa de ver como tem lidado bem com as adversidades.