Após críticas por bebida, Maiara provoca: 'Respeita a maior bebaça do país'

Logo no início do show, Simone subiu ao palco com as gêmeas e falou: "Fiquei cuidando dela o dia todo para que não bebesse, mas agora tudo bem, já está liberado".

Ao cantar o hit "Bebaça", Maiara e Maraisa, com o copo na mão, voltaram a debochar das críticas.

Vocês querem que eu deixe de beber mesmo? Querem que eu não seja a bebaça? Pois saibam que o título de bebaça é meu. [Um brinde] Para todas as bebaças.

Ao fim do show, Maiara provocou:

Me respeitem que eu sou a maior bebaça desse país. Cadê as bebaças daqui? Me dê um show aí Maraísa!.

Dennis DJ encerrou a primeira noite de show no navio, subindo ao palco por volta das 3h30.