Homenagem a Marília e 'gordinha gostosa': 1º dia do Navio Maiara e Maraisa

Subcelebridades a bordo

Dayane e Solange Bezerra no Navio Maiara e Maraisa Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Vyni, ex-participante do "BBB 22", Solange Bezerra, mãe de Deolane, e Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, foram algumas das subcelebridades presentes no camarote do navio.

Os três curtiram bastante os shows e mostraram estar com o repertório na ponta da língua.

Guns, modão e axé

Maiara e Maraisa apresentaram um repertório bastante atípico para o primeiro dia de show no navio. As duas chegaram até a se desentender por saírem do plano de músicas, mas aproveitaram para brincar com os fãs cantando músicas de outros artistas.