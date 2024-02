Marcelo Adnet é flagrado com outra; amigos dizem que não é a primeira vez

Patrícia, no entanto, disse que não está bem. "Juntas somos mais. Bora crescer essa rede de apoio", escreveu, no Instagram.

Mulher de Adnet quebra o silêncio após foto do ator viralizar Imagem: Reprodução/Instagram/@patcardosoadnet

Pessoas próximas a eles contam que o relacionamento não tinha chegado ao fim.

Segundo fontes da coluna, esta não é a primeira vez que Adnet é visto com outras mulheres mesmo casado com Patrícia Cardoso. Pessoas próximas contam que ele "passa dos limites" no Carnaval, e que "deu sorte" de não ter sido flagrado antes.

De acordo com apuração de Leo Dias, Adnet beijou a mulher na saída do camarote MAR, onde esteve com amigos um pouco antes. O jornalista conta ainda que sua equipe presenciou ele pedindo o número de telefone da mulher. Ele teria deixado o evento acompanhado da mulher em um táxi.

Marcelo Adnet era casado com Patrícia desde 2017. Vale lembrar que o ator já foi casado com Dani Calabresa, e o fim da relação deles aconteceu após uma traição pública dele.