Com 'Numanice #3', Ludmilla é a rainha do pagode: 'Poucos acreditavam'

"Foram muitos os desafios com o Numanice. A começar pelo EP.. Pouquíssimas pessoas acreditavam no projeto. Muitas coisas foram feitas apenas com a minha coragem e disposição, então tudo foi desafiador demais", relembra.

O desafio também aconteceu por se tratar de uma mulher no pagode, ambiente que sempre teve mais homens.

"Fácil não foi, mas estava muito focada em fazer o projeto acontecer, acreditando demais nele. Com isso fui transpassando as barreiras. E, também, fui abraçada por uma galera do gênero, que prestigiou o Numanice desde o começo. Isso me deu tanto ânimo para seguir. Sou muito grata por isso".

No "Numanice #3", Ludmilla conta com participações, entre elas Belo, Carol Biazin, Menos é Mais e Mari Fernandez. A cantora diz que busca parceiros que conversem musicalmente com o que ela gosta de ouvir.

"A música é muito plural e, naturalmente, vou misturando. Nem sempre é algo planejado… é muito mais intuitivo", afirma.

O novo trabalho conta com músicas inéditas e algumas regravações, uma delas "Espelho", que fez parte do álbum pop "Hello, Mundo" e agora ganha o mundo como pagode. "Maliciosa", também presente, foi um dos hits do Carnaval. Destaque também para "Falta de mim".