Mulher Abacaxi raspa a cabeça 'em protesto' e volta a deixar seios à mostra

Ela voltou para Sapucaí com os seios à mostra. Mulher Abacaxi, que no ano passado "perdeu" o casamento por conta de um topless, cruza a passarela do samba hoje (10) como musa da escola Em Cima da Hora, que desfila pela Série Ouro. Desta vez, ela radicalizou no visual e apareceu careca.

Pensei muito sobre as mulheres guerreiras que têm câncer e são abandonadas pelos maridos porque raspam a cabeça. Para ser mulher e feminina não precisamos do cabelo. Podemos também ser lindas sem. Isso é só um detalhe. A mulher trans também passa por isso e acham que se não tiver um 'cabelão' não é feminina, e eu discordo.

Mulher Abacaxi, justificando que o visual era uma forma de protesto

Em entrevista recente, Abacaxi conta que se separou após o ex-marido não gostar que ela desfilasse com os seios de fora: "Agora até surgem uns pretendentes, mas depois do meu ex ter feito o que fez, estou receosa. Estou até fazendo terapia porque não quero ficar para sempre fechada para o amor".