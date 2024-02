Musa do topless e das tretas, Abacaxi protesta: 'Me chamam de velha caída'

Ela se tornou um dos assuntos mais comentados do Carnaval do ano passado após esconder do marido "conservador" que desfilaria de topless, e volta para a Sapucaí neste ano solteira e pronta para causar novamente. Mulher Abacaxi desfila hoje como musa da escola Em Cima da Hora e, mesmo antes de pisar na passarela do samba, já coleciona novas "tretas".

No pré-Carnaval, a musa detonou o estilista de Anitta, Fábio Rosa, segundo ela, por problemas no figurino. Além disso, foi "descoroada" do posto de rainha de bateria da União de Maricá por um "motivo misterioso". Para fugir de tanta energia negativa, Abacaxi levou duas espadas-de-são-jorge para o ensaio técnico, planta que, segundo a crença popular, protege contra influências ruins.

"Gosto de causar sempre, se não for para ousar eu nem saio de casa no Carnaval", diz ela em papo exclusivo com a coluna. Abacaxi adianta que a fantasia terá "polêmica" novamente.