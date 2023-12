Uma "rinha" potente surgiu nas redes sociais nos últimos dias após dois eventos lotados de subcelebridades e influenciadores se tornarem assunto: a Casa da Barra, criação de Carlinhos Maia, e a Farofa da Gkay. Qual delas bombou mais?

Comparando as edições deste ano, é fácil dizer que a Casa da Barra é hoje o que a Farofa da Gkay já foi um dia, e com isso rendeu muito mais mídia do que a festa da influenciadora.

Carlinhos Maia, alcançando 1 milhão de pessoas em suas lives do evento, viraliza com brigas, expulsões e traições, e apresenta novos influenciadores para o Brasil amar ou odiar.