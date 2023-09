Foram três dias de festa em um cenário de filme de Hollywood. Tatiane Barbieri, ex-atriz de pegadinhas da RedeTV!, celebrou a união com o empresário russo Roman Shakal no Lago de Como, na Itália. O casal não poupou na festa ostentação e desembolsou R$ 32 milhões no evento.

A festa aconteceu na mansão Vila Balbiano, que serviu de cenário para o filme "Casa Gucci", estrelado por Lady Gaga.

Ao todo, a noiva usou cinco looks, sendo o principal, um vestido e sandália Dolce & Gabbana, no valor de R$ 1,7 milhão.