O grande dia da brasileira Tatiane Barbieri e o empresário russo Roman Shakal chegou, e os dois se casaram em uma cerimônia de cinema na Itália, com a presença de Deborah Secco no papel de madrinha, e Carolina Dieckmann entre as convidadas. O look da noiva, um vestido e sandália Dolce & Gabbana, vale R$ 1,7 milhão.

Deborah Secco também chamou a atenção com um vestido em tom rosa criado pela estilista Isadora Barbozza. As joias são criações de Paulo Teixeira.

Esta coluna de Splash descobriu detalhes da cerimônia, que acontece no Lago de Como, paraíso do norte da Itália. A cerimônia será na Villa Balbiano, em uma mansão em que foi filmado o longa "Casa Gucci", estrelado por Lady Gaga e Adam Driver.