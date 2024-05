Samara tem razão de lutar pelas filhas após atitude canalha de Leandrinho

É absurdo o craque do basquete, como pai, sonegar os direitos de Alícia e de Lara ao invés de facilitar-lhes o acesso. "Como um pai pode negar bens às suas próprias filhas? Por mais que ele tenha se separado da ex-esposa, as filhas não têm nada a ver com isso. As filhas continuam sendo responsabilidade tanto da mãe como do pai."

A atitude de Leandrinho é uma canalhice, contra a qual Samara está corretíssima em lutar. "Quando ele nega coisas às filhas, é uma grande sacanagem, é canalhice mesmo! A Samara está certíssima em brigar [judicialmente], porque ela, sim, está lutando pelas filhas deles."

Jackeline Petkovic merece uma nova chance na telinha

Leão Lobo é amigo de longa data de Jackeline. "Ela é uma pessoa muito querida, muito querida. Somos amigos. Sempre que nos encontramos, tem beijo, tem abraço... Costumava ser muito próximo da Jackeline. Conheci o filho dela [Enzo, 16] ainda na barriga."

A loira merece a oportunidade de voltar a brilhar na televisão. "Ela merecia voltar à TV, porque surfou no final da onda das apresentadoras infantis - foi uma das últimas. Penso que ela poderia fazer programas adultos [hoje em dia]. Merecia uma chance de apresentar um programa de variedades ou algo do tipo."