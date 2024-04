Empresário defende atores veteranos na TV: 'Só ganham papéis secundários'

"Não pode ter esse etarismo exacerbado", disse Montenegro. "O que os diretores da emissora diziam é que os autores não sabem escrever para personagens mais velhos. Hoje é uma carreira fadada a acabar aos 50 anos de idade. Isso é cruel! Estamos perdendo qualidade e nivelando por baixo."

Ele também propõe uma reflexão: "Por que as novelas turcas estão ganhando tanto espaço nos streamings e as novelas brasileiras, que sempre foram referência para o mundo, estão perdendo essa notoriedade?" Além de enfatizar que as pessoas tem grande curiosidade de ver e acompanhar as novelas antigas e atores mais velhos, tanto que são sucesso no canal pago "Viva" e no streaming GloboPlay, por exemplo, mas no cenário atual são colocados em papéis pequenos ou participações especiais.

Marcus, com todo seu conhecimento, faz uma crítica aos realities shows. Ele explica o que pode acontecer caso a pessoa que participa desses programas não esteja devidamente preparado para a exposição e que isso poderá gerar diversos gatilhos, como o que aconteceu com a Leka Begliomini, que participou da primeira edição do Big Brother Brasil, quando ninguém ainda sabia o que se esperar de um reality e sem as redes sociais.

Contou também sobre as curiosidades de seu livro "Ser Artista", que está virando minissérie e já virou curso on-line e podcast, além de uma peça dirigida por Beth Goulart e estrelada por Leona Cavalli que dá vida a dez damas do teatro e da TV, com quem Marcus tinha e tem muita ligação, e Anderson Müller que dá vida a ele no espetáculo. A peça está em cartaz no Rio de Janeiro, mas que deverá vir para São Paulo no segundo semestre deste ano e para a Europa no próximo ano.

A conversa está uma delícia, informativa e com muita sabedoria desse grande produtor e empresário da comunicação no nosso país.