Possível ida de Eliana para a Globo seria injustiça com Angélica

Leão Lobo repercutiu a notícia no programa Splash Show e fez um balanço da trajetória da apresentadora até aqui. "Conheço a Eliana desde que ela tinha 12 ou 13 anos, cantando naquele grupo musical [A Patotinha, do qual fez parte de 1986 a 1991]. De todas essas meninas que faziam programas infantis, foi a única que realmente deu certo como apresentadora 'adulta', de programas para toda a família."

Ele opina que, ao privilegiar Eliana, o canal carioca estaria sendo injusto com Angélica, que batalhou por anos um bom espaço por lá. "Acho injusto se ela for para a Globo, se a Globo der um programa para ela, porque a Angélica tentou e tentou [sem sucesso]. Parece que foi um castigo por ser a mulher do Luciano Huck. Nunca conseguiu ter um programa bacana na emissora."

Para Leão, a eterna musa dos dedinhos corre o risco de não conseguir manter na rede dos Marinho o mesmo destaque que ostentava no SBT. "Que espaço a Globo vai dar a ela na TV aberta? Porque Globoplay e GNT são bacanas, mas a TV aberta é onde ela domina. Vão colocar ela no começo da tarde de domingo, para entregar ao Huck? É pouco para ela, que tinha um horário tão consolidado no SBT."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

