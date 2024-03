Pernósticas, Fernanda e Pitel fazem por merecer se dar mal no BBB 24

Da Redação

Giovanna Pitel, do BBB 24 (Globo), foi alvo da reclamação de uma espectadora do Splash Show nesta segunda-feira (18). A internauta em questão criticou a assistente social de 24 anos por subestimar o público do reality, taxando-o de 'burro' e 'equivocado' por ter elegido Davi como favorito.