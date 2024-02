Rodriguinho 'esquece' que Camarote só vai para BBB quando carreira vai mal

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, reclamou da atitude do cantor em praticamente pedir a própria eliminação. "Ele fica menosprezando o tempo inteiro o programa. Então por que é que entrou? O Rodriguinho é um participante que não sabia como funcionava o Big Brother e nem se interessou em pesquisar [a respeito]. Ele sabe coisas muito pontuais, o que dá a entender que não assistia ao programa."

Yas pensa que o pagodeiro falhou miseravelmente no propósito de mudar a própria imagem através do BBB. "No vídeo de apresentação, ele falou: 'quero que as pessoas conheçam outro Rodriguinho, [porque] todos dizem que sou muito chato, que reclamo de tudo'. Mas ele é muito chato e reclama de tudo, esse é o problema. Os únicos momentos legais dele foram com a Pitel."

Leão Lobo, por sua vez, opina que Rodriguinho 'quer confete' quando desdenha da atração para a qual entrou por vontade própria. "Vamos combinar que artista que entra no BBB é porque não está muito bem na carreira. Quando entra lá, é porque está precisando de grana, de mídia... Então, Rodriguinho: menos, bem menos. Pega mal [dizer que não queria estar no BBB], porque todos sabem que ele queria. Senão, não entrava."

Yas: Fofoqueiro do BBB, Bin Laden ainda precisa do 'tempero' de Márcia Fu

Yas Fiorelo queixou-se de que MC Bin Laden, 30, cumpre muito mal sua função de 'leva-e-traz' do BBB 24. "O que falta no Bin Laden é o carisma do fofoqueiro. Se ele fosse um fofoqueiro mais organizado, que seduzisse mais o público, seria melhor de ver - mas ele não faz isso. A gente, que é fofoqueiro [profissional], nem consegue gostar dele, porque ele faz fofoca tão mal que dá até raiva."