Rainha da Gaviões, Sabrina Sato é carisma que não se via desde Hebe Camargo

O jornalista também enalteceu a excelente disposição de Sabrina em atender os fãs, mesmo após desfilar exaustivamente na avenida. "Eu estava vendo com os colegas de imprensa a aceitação da Sabrina. As pessoas são apaixonadas por ela! Lá no Rio de Janeiro, eu a vi passando [após desfilar] com uma alegria imensa, sempre sorridente, sempre querida... É impressionante!"

Desfile da Mocidade Alegre foi de beleza ímpar, diz Anderson Baltar

A escola de samba Mocidade Alegra foi a grande campeã do Carnaval 2024 em São Paulo. A agremiação desfilou sob o enredo "Brasiléia Desvairada: A busca de Mário de Andrade por um país" e conquistou o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo.

O jornalista Anderson Baltar, especializado em Carnaval, defende que a vitória foi mais do que justa. "Gostei muito do desfile da Mocidade Alegre. Foi um dos que mais me impressionou. Um belíssimo trabalho do Jorge Silveira, que foi campeão no ano passado com a mesma escola e já tem uma trajetória no Carnaval de São Paulo."