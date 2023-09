* Da Redação de Splash

Antônia Fontenelle, 50, sofreu uma nova derrota na Justiça e foi condenada a pagar R$ 100 mil aos youtubers Felipe Neto, 35, e Luccas Neto, 31, com correção monetária. Os irmãos entraram com processo contra Antônia por associá-los à prática de pedofilia.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, considera que a condenação de Antônia é justa. "Essa senhora podia ter destruído não só a carreira, mas a vida desses dois rapazes - especialmente do Luccas Neto, que trabalha para o público infantil. Imagina o peso disso, o quanto atrapalhou o trabalho dele, fez as pessoas ficarem desconfiadas..."