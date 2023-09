Fontenelle recorre, mas terá de pagar R$ 100 mil a Felipe e Luccas Neto

Antonia Fontenelle sofreu uma nova derrota na Justiça e terá de pagar uma indenização de mais de R$ 100 mil aos irmãos Felipe e Luccas Neto, que devem receber, cada um, R$ 50 mil, valor a ser corrigido monetariamente.

A apresentadora sofreu a primeira derrota em maio, recorreu, e teve o recurso negado por unanimidade pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio. A informação foi divulgada inicialmente por Ancelmo Gois, do O Globo, e confirmada por Splash.

Splash entrou em contato com a defesa de Antonia e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.