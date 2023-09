Ele recordou que Marquezine já dava sinais de seu potencial ao atuar, ainda criança, em "Mulheres Apaixonadas" (2003). "A gente ficou com a imagem dela como Saletinha, na novela "Mulheres Apaixonadas" - em que, aliás, ela dá um show! Quanto mais vejo a novela, digo: 'meu Deus, que menininha danada! Que atriz maravilhosa!'"

Leão considera que a atriz teve na novela "Deus Salve o Rei" (2018) uma mácula em sua carreira na TV nacional. "Aquela novela era uma bobagem, era mal dirigida. É o mesmo diretor [Fabrício Mamberti] que está dirigindo 'Fuzuê', que também é ruim, ruim... Eu conheço o Fabrício desde menininho, mas fico triste em dizer: ele, como diretor, não acontece. Ele esfria os atores, parece que tira [deles] o tesão de representar."

Globo vive dubiedade: censura beijo, mas usa casal gay para ter audiência

A Globo censurou um beijo gay entre os atores Carmo Dalla Vecchia, 52, e Amaury Lorenzo, 37, durante a edição de ontem do Domingão com Huck. O ato aconteceu durante uma coreografia entre os dois atores e Diego Martins, 26, no quadro Batalha do Lip Sync.

Leão Lobo acredita que o canal carioca tem falhado na representatividade que sempre fomentou. "Nesse momento em que a Globo está muito ligada às igrejas evangélicas - mostrando festival gospel no Serginho Groisman, etc. -, fica essa dubiedade. Põe os gays, mas não põe direito. É para a gente pensar."