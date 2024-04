Indicado ao Oscar, 'Memória Infinita' não é sobre Alzheimer, mas sobre amor

Este testemunho do cotidiano, que parece muito bem planejado pela diretora foi, na verdade, obra do acaso, ou quase. "Nós tivemos um regime muito rigoroso em matéria do Covid e fomos isolados. As pessoas idosas, com doenças crônicas. Mas isso durou dois anos. Então Maite pensou em deixar uma câmera. E isso de deixar a câmera era deixar a câmera!", contou Paulina.

A cineasta chilena Maite Alberdi, indicada ao Prêmio Platino e ao Oscar 2024 de Melhor Documentário por "Memória Infinita" Imagem: Divulgação

"Eu não tinha ideia e nem pensava que deixar a câmera com Paulina seria fazer já o filme. Era uma maneira de não perder o contato com eles, antes de poder retomar as filmagens", contou Maite em conversa com Splash no México. "Ela continuou próxima de nós, era sua forma de saber o que é que nós vivíamos. Para mim, isso foi como um diário de vida, em que eu pude compartilhar com alguém, com uma testemunha, o que eu vivia", completou a atriz.

Para a diretora, foi a aceitação de que documentário é o cinema de processo e que não só é preciso estar aberto ao acaso como também pode ser muito bom para um filme. "Eu acompanhei a vida deles, tive acesso a coisas que não teria se eu estivesse filmando. Ou seria diferente. O filme foi construído nesta troca e nesta intimidade", analisou Maite.

"Memória Infinita" mostra como, em vez de isolar o marido Augusto Góngora, que sofre de Alzheimer, a atriz Paulina Urrutia o incluiu em sua vida e na vida pública Imagem: Divulgação

No entanto, não é o Alzheimer, mas a forma livre, criativa e cheia de amor e paciência com que Paulina lida com Augusto que tem encantado as plateias mais jovens, que se apaixonam justamente pela história de amor. "Os jovens veem este filme como uma história de amor. E eu pergunto: 'Vocês estão loucos? Esta é uma história de velhos", brinca Paulina.