Indicado ao Oscar, 'Eu, Capitão' emociona ao acompanhar saga de refugiados

De fato, é impossível não torcer pelo jovem Seydou, que enfrenta ao lado do primo Moussa (Moutafa Fall), a brutalidade dos atravessadores, que transportam as pessoas no deserto, já de início. Segue-se uma jornada que envolve assalto, humilhação, prisão, desesperança, mas também amizade, amadurecimento e, ainda que sofrida, a fé na humanidade.

O senegalês Seydou Sarr recebe o troféu Marcello Mastroianni de Jovem Ator por "Io Capitano" em Veneza 2023 Imagem: Divulgação

Nos últimos segundos desta longa e dolorosa, mas também esperançosa jornada, o rosto de Seydou enche a tela, em um super close que torna impossível que o espectador se mantenha indiferente a uma crise humanitária que não é só europeia, mas mundial. Ele grita "Io Capitano", à frente de um barco que dependeu dele e de sua resiliência para seguir, e este grito ecoa fundo.

"Io Capitano" é duro, mas um dos mais líricos filmes do ano. Em Veneza, Seydou Sarr, que entra com tudo no mundo do cinema e que torcemos para que faca uma longa carreira, chorou quando recebeu o prêmio em Veneza e foi ovacionado pela plateia que lotou a Sala Grande do Palazzo del Casinò, a sede do festival. "Eu estou realmente feliz. É a primeira vez que eu faço um filme. Eu estou muito feliz e orgulhoso de fazer um filme com Matteo. Sobre minha responsabilidade de contar esta história, me deixou muito feliz fazer este filme e de mostrar exatamente os emigrantes. o que se passa no deserto e no mar", declarou ele à imprensa.

"Eu Capitão" é a primeira indicação de Garrone ao Oscar, mas não deve levar, pois o também ótimo "Zona de Interesse" é franco favorito. Mas a falta da estatueta não interfere em nada na magnitude desta fábula tão contemporânea, real e urgente. Um cinema de autor, em ampla comunicação com o coração do público e com temas urgentes da realidade. Garrone, mais uma vez, prova que é um dos grandes do cinema atual, tanto na Itália quanto no mundo.