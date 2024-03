'Assassinos': DiCaprio e Gladstone contam como filme virou história de amor

Em tempo, o livro que narra essa história e que serviu de base para as pesquisas iniciais do roteiro é "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI" ("Assassinos da Rua das Flores: Petróleo, Morte e a Origem do FBI") em que o autor David Grann conta justamente o caso real de uma série de assassinatos ocorridos na região de Osage Nation, em Oklahoma, nos anos 1920.

JaNae Collins, Lily Gladstone, Cara Jade Myers e Jillian Dion, que vivem irmãs indígenas em "Assassinos da Lua das Flores" Imagem: AppleTV Plus/ Divulgação

As atrizes Cara Jade Myers (Anna), Jillian Dion (Minnie) e Janae Collins (Reta), que interpretam as três irmãs de Mollie, também conversaram com Splash e falaram da importância da presença indígena no cinema hollywoodiano, tanto na frente quanto atrás das câmeras.

"Foi importante encontrar amor não apenas entre personagens, mas também entre nós, para construir uma confiança, e depois colocar todo o nosso ser e amor nos personagens. E interpretá-las com autenticidade para as próprias mulheres. Porque eram mulheres de verdade", declarou Jillian Dion.

"Quando eu estava representando Minnie, eu estava realmente tentando sentir como teria sido, sabe, ser envenenada até a morte. Infelizmente, é uma coisa tão horrível. As pessoas só querem ser vistas e ouvidas. E acho que era isso que essas mulheres queriam. Mas, infelizmente, foram vistas e ouvidas de uma maneira muito trágica", acrescentou.

Já Jesse Plemons, que vive o agente do FBI Tom White, conversa sobre o caráter de seu personagem e seu papel na trama e sobre o quanto a relação dele com Ernest passa em encontrar humanidade em um homem tão desprezível.