Em 'The New Look', Juliette Binoche é Chanel na Paris ocupada pelo nazismo

De fato, este período se tornou outro ponto crítico, e traumático, na trajetória de Chanel. No entanto, sua genialidade e a revolução que ela trouxe para a moda e para o comportamento, dando à mulher a liberdade necessária e revolucionária, permanecem. Já a marca Dior se tornou também uma das maiores do mundo a partir da primeira coleção que o estilista lança em 1947, que traz o lendário Tailleur "Bar", que definiu não só a coleção como a moda do pós-guerra, que devolveu à mulher a feminilidade e a leveza depois de anos de austeridade.

Maisie Williams vive Catherine Dior, irmã de Christian Dior, que lutou na Resistência Francesa e foi a inspiração para o perfume Miss Dior Imagem: Divulgação / AppleTV+

Para quem ama moda e quer saber mais sobre os processos criativos dos estilistas, "The New Look" não é a série mais completa, pois seu grande ponto de partida é a dimensão humana de Chanel, Dior e Catherine, que se tornou heroína de guerra e foi a grande inspiração para a criação do perfume Miss Dior.

Vale citar que no elenco, outro grande nome tem papel fundamental em revelar ao mundo e definir o "The New Look", a editora 'Carmel Snow', da Harper's Bazaar, vivida por ninguém menos que Glenn Close.

Produção de época impecável, que recria com perfeição os looks e figurinos da época (figurino, aliás, assinado por Karen Muller Serreau),

"The New Look" vem ganhando tanto fãs apaixonados quanto espectadores frustrados, que queriam mais moda, menos melodrama, mais nuances ou menos nuances. Não há consenso, mas o fato é que é sempre interessante ver um tema já tão explorado (o da Segunda Guerra) sob novas lentes e perspectivas.