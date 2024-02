'Mestres do Ar' faz pensar em por que ainda precisamos de filmes de guerra

Para entender melhor o quão surreal eram as missões dos Bloody 100th, é preciso entender que seus oficiais realizavam bombardeios estratégicos ultra arriscados durante o dia sobre a Alemanha nazista (os ingleses, por exemplo, bombardeavam à noite), tornando-se alvos fáceis, e enfrentavam condições hostis do frio, a falta de oxigênio e horror dos combates que ocorriam a 25 mil pés de altitude (cerca de oito quilômetros).

Os impactos físico, emocional e psicológico que estes jovens sofriam eram, obviamente, traumático e "Mestres do Ar" nos coloca praticamente no cockpit das batalhas, em sequências filmadas ora em locações na Inglaterra ora em estúdio com uma riqueza de detalhes e veracidade que fazem desta produção um caso singular.

Mas, afinal, por que ainda precisamos, gostamos e vemos filmes e séries de guerra? Austin Butler, que em "Mestres do Ar" vive o Major Gale "Buck" Cleven sai bem da pergunta e também define bem o poder de histórias que trazem seres humanos em momentos tão críticos. "Filmes de guerra, em geral, funcionam como um espelho para a natureza. É que está ensinando a humanidade sobre si mesma de alguma forma. E assim, de certa forma, a guerra, e um filme de guerra, mostram o pior e o melhor da humanidade ao mesmo tempo. Vemos esses extremos do pior e do melhor e, assim, por disso encapsula muito da Humanidade", respondeu Butler quando questionado também sobre como se sentia sobre a relação dos filmes de guerra e a criação da mentalidade americana, que valoriza histórias de heroísmo e patriotismo.

Aguardadíssima, e já bem-sucedida (foi a maior estreia da história da Apple TV+), "Mestres do Ar" encerra uma trilogia de sucesso que aborda a Segunda Guerra Mundial de diversas perspectivas e personagens em terra, mar e ar. A saga começou com "Band of Brothers" / "Irmãos de Guerra" e "The Pacific"/ "O Pacífico" (os dois na HBO) e desta vez, como já dito, "Mestres do Ar" ("Masters of the Air") acompanha o mítico 100º Grupo de Bombardeio (o "Centésimo Sangrento"/ "Bloody Hundredth").

Além de Butler, "Mestres do Ar" tem um elenco estelar com nomes como Callum Turner (que vive o grande amigo e perceiro de Butler/ Buck Gale), Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, o também indicado ao Oscar Barry Keoghan, entre outros. Em cartaz no Apple TV+, com episódios inéditos que estreiam toda semana até 15 de março, a série é baseada no livro homônimo de Donald L. Miller e roteirizada por John Orloff.